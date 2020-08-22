Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan mevkidaşı Çavuşoğlu'na doğal gaz rezervi keşfi tebriği
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu tebrik etti.
Ankara
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bayramov, mevkidaşı Çavuşoğlu'nu arayarak doğal gaz keşfi dolayısıyla tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.