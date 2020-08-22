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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan mevkidaşı Çavuşoğlu'na doğal gaz rezervi keşfi tebriği

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Zuhal Demirci   | 22.08.2020
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan mevkidaşı Çavuşoğlu'na doğal gaz rezervi keşfi tebriği

Ankara

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bayramov, mevkidaşı Çavuşoğlu'nu arayarak doğal gaz keşfi dolayısıyla tebrik etti.

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