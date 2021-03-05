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Azerbaycan Başbakanı Asadov'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı telefonla arayıp, taziyelerini iletti.

Abdullah Yasin Güler   | 05.03.2021
Azerbaycan Başbakanı Asadov'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu

Ankara

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Oktay ile telefon görüşmesinde, yaşanan elim kazadan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin tüm Azerbaycan halkını derinden yaraladığını dile getiren Asadov, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, başta aileleri olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.

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