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Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

Miraç Kaya   | 29.06.2020
Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Çıplak Ada sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 40 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar kıyıya çıkarıldı.

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