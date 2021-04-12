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Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 55 sığınmacı kurtarıldı

Ege Denizi'nde, Güneş Adası açıklarında bir şişme lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

Miraç Kaya   | 12.04.2021
Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 55 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir

Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 55 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.

Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

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