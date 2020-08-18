Euro
8.80
Dolar
7.39
BIST 100
1,089.46
Altın
2,002.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 42 sığınmacı kurtarıldı.

Suat Salgın   | 18.08.2020
Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı Fotoğraf: Suat Salgın /AA

Balıkesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla Ege Denizi'ne açıldı. 

38'i Somali, 2'si Kenya, 2'si Suriye uyruklu 42 sığınmacı, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca botlarla Türk kara sularına itildi.

Bu kişilerin Güneş Adası açıklarında olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sığınmacıları karaya çıkardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirilen sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 22, Güney Kore'de 246 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 22 milyonu aştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 876, Brezilya'da 684 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 130 bini aştı
Avustralya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 438’e yükseldi

Benzer haberler

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 125 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 83 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 103 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 103 sığınmacı kurtarıldı
Aydın ve Muğla'da Türk kara sularına itilen 80 sığınmacı kurtarıldı

Aydın ve Muğla'da Türk kara sularına itilen 80 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'da Türk kara sularına itilen 9 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'da Türk kara sularına itilen 9 sığınmacı kurtarıldı