Euro
9.33
Dolar
7.94
BIST 100
1,181.37
Altın
1,900.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan TV (Az Tv) ekibini hedef aldı
logo
Türkiye

AYM Üyesi Yıldırım: Yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum

AYM Üyesi Yıldırım, "Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

Aylin Dal   | 14.10.2020
AYM Üyesi Yıldırım: Yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum

Ankara

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım,  İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararının ardından sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını ekleyerek yaptığı ve tepkilere neden olan "Işıklar yanıyor" şeklindeki paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

Engin Yıldırım, dün gece paylaştığı mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, kasıtlı şekilde hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmasının söz konusu olamayacağını ifade etti.

Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğunu kaydeden Yıldırım, "Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
İsviçre’de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
İran'da son 24 saatte 279 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
Pandemi sürecinde çocuklarda 'aşırı korku' öğrenmeye engel oluyor

Benzer haberler

AYM Üyesi Yıldırım: Yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum

AYM Üyesi Yıldırım: Yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum

İşverenin kurumsal mail yazışmalarını incelemesi hak ihlali sayıldı

AYM: Herhangi bir üyenin şahsi sosyal medya paylaşımları Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz

Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak

Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak
AYM FETÖ'nün sohbet imamı Eroğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlali tespit etmedi

AYM FETÖ'nün sohbet imamı Eroğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlali tespit etmedi
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerini sevindirecek

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerini sevindirecek