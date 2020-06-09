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AYM Başkanı Arslan: Renginden dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla evrensel toplum inşa edilemez

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez." dedi.

Kemal Karadağ   | 09.06.2020
AYM Başkanı Arslan: Renginden dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla evrensel toplum inşa edilemez

Ankara

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın yemin törenininde konuştu.

Arslan, "Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez." dedi.

"40 bin başvuru sonuçlandırıldı"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Arslan, "Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır." diye konuştu.

"Kararların yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkin"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan,"Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir." dedi.

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