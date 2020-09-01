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Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

AA'nın ağustos ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.

Özgür Güz   | 01.09.2020
Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Ankara

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde ağustos ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.

Oylamada haber kategorisinde 27, yaşam kategorisinde 32 ve spor kategorisinde 9 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.

Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 6 Eylül 23.59'a kadar sürecek.

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