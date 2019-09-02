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Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

AA'nın ağustos ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.

02.09.2019
Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Ankara

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde ağustos ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylama başladı.

Oylamada haber kategorisinde 14, yaşam kategorisinde 18 ve spor kategorisinde 9 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.

Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 5 Eylül Perşembe günü 24:00'e kadar sürecek.

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