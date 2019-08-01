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Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

AA'nın temmuz ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.

Özgür Güz   | 01.08.2019
Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Ankara

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde temmuz ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.

Oylamada haber kategorisinde 20, yaşam kategorisinde 19 ve spor kategorisinde 15 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.

Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 5 Ağustos Pazartesi 24:00'e kadar sürecek.

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