Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı
AA'nın mayıs ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde mayıs ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.
Oylamada haber kategorisinde 12, yaşam kategorisinde 17 ve spor kategorisinde 9 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.
Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 9 Haziran Pazar 24:00'e kadar sürecek.