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Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

AA'nın nisan ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.

01.05.2019
Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

ANKARA

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde nisan ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.

Oylamada haber kategorisinde 13, yaşam kategorisinde 12 ve spor kategorisinde 10 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.

Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 5 Mayıs Pazar 24:00'e kadar sürecek.

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