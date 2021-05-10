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Türkiye

Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu

AA'nın nisan ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.

10.05.2021
Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 16, yaşam kategorisinde 33 ve spor kategorisinde 11 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafı" ile 5 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.

Haber kategorisi birincisi

İlk kadın taarruz helikopter pilotu - Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında Atak helikopterini kullanan personel konusunda ilk yaşandı. 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.

Yaşam kategorisi birincisi 

Başkentte dolunay güzel görüntü oluşturdu - Başkentte akşam saatlerinde beliren dolunay, Ankara Kalesi ile güzel görüntü oluşturdu.

Spor kategorisi birincisi 

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları, Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devam etti. Yalova'daki 90. Yıl Spor Salonunda 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı.

İsrail polisinin Doğu Kudüs’te Filistinlilere müdahalesi - İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, ses bombası ve atlı birliklerle müdahelesinde aralarında AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh`in de yer aldığı çok sayıda kişi yaralandı. (Faiz Abu Rmeleh)

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Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu

Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu