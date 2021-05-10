Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu
AA'nın nisan ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 16, yaşam kategorisinde 33 ve spor kategorisinde 11 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafı" ile 5 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.
Haber kategorisi birincisi
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Yaşam kategorisi birincisi
Başkentte dolunay güzel görüntü oluşturdu - Başkentte akşam saatlerinde beliren dolunay, Ankara Kalesi ile güzel görüntü oluşturdu.
Spor kategorisi birincisi
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları, Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devam etti. Yalova'daki 90. Yıl Spor Salonunda 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı.
İsrail polisinin Doğu Kudüs’te Filistinlilere müdahalesi - İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, ses bombası ve atlı birliklerle müdahelesinde aralarında AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh`in de yer aldığı çok sayıda kişi yaralandı. (Faiz Abu Rmeleh)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.