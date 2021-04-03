Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu
Aydın Valiliği, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un, Didim sahilinde ölü bulunduğunu bildirdi.
Aydın
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt, Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04. 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.