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Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu

Aydın Valiliği, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un, Didim sahilinde ölü bulunduğunu bildirdi.

Ferdi Uzun   | 03.04.2021
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu

Aydın

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt, Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04. 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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