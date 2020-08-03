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Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ferdi Uzun   | 03.08.2020
Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesi İmamköy mevkisinin üst kesimlerinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 helikopter ve 10 arazözle çalışma yürüttüğü yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yayılmaması için çaba sarf ediliyor.  

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