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Aydın'da Türk karasularına geri itilen 41 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 41 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Ferdi Uzun   | 27.08.2020
Aydın'da Türk karasularına geri itilen 41 sığınmacı kurtarıldı

Aydın

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 3 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. 

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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