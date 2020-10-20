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Aydın'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahte içki zehirlenmesinden tedavi altında bulunan kişi hayatını kaybetti.

İbrahim Uzun   | 20.10.2020
Aydın'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi

Aydın

Alınan bilgiye göre, Karova Mahallesi'nde Hasan Topal (56), rahatsızlanınca Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Topal, buradaki tedavisinin ardından sevk edildiği Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Topal'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı 7'ye çıktı.

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