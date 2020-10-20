Aydın'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahte içki zehirlenmesinden tedavi altında bulunan kişi hayatını kaybetti.
Aydın
Alınan bilgiye göre, Karova Mahallesi'nde Hasan Topal (56), rahatsızlanınca Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Topal, buradaki tedavisinin ardından sevk edildiği Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Topal'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı 7'ye çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.