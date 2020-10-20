Euro
9.33
Dolar
7.89
BIST 100
1,212.58
Altın
1,906.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca online olarak düzenlenen İİT Üye ve Gözlemci Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları İstişare Toplantısı'na video mesajla katılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunda konuşuyor AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Aydın'da sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

Ferdi Uzun   | 20.10.2020
Aydın'da sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi öldü

Aydın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Ö. (64), dün akşam saatlerinde görme bozukluğu şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvurdu. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan Süleyman Ö, bu sabah yaşamını yitirdi.

Süleyman Ö'nün hastanedeki ifadesinde, İzmir'de bir tır şoföründen alkol aldığını söylediği öğrenildi.

Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı da 6'ya çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday
Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat
Dr. Öğretim Üyesi Ölmez: 26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu, kendi başlarına nefes alamadılar
'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız'
İran Kovid-19 salgınını kısmi kısıtlamalarla önlemeye çalışıyor

Benzer haberler

Aydın'da sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi öldü

Aydın'da sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi öldü

Dr. Öğretim Üyesi Ölmez: 26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu, kendi başlarına nefes alamadılar

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 1400 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'da 4 bin 50 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'da 4 bin 50 litre sahte içki ele geçirildi
İzmir'de sahte içkiden 1 kişi daha öldü

İzmir'de sahte içkiden 1 kişi daha öldü
Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu

Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu