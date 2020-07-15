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Aydın'da orman yangını çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Musa Ölmez   | 15.07.2020
Aydın'da orman yangını çıktı Fotoğraf: Musa Ölmez / AA

Aydın

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Sazlı Mahallesi'nin üst kesimlerinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 20 arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin kara ve havadan müdahalesi sürüyor.


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