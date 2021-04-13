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Aydın'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Aydın’da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gökhan Düzyol   | 13.04.2021
Aydın'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Aydın

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kentteki yeniden yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U. tutuklandı, Y.E.Y, H.D, D.Ç, H.K, Ö.D ve M.F.G. adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.



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