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Aydın'da başlayıp Muğla'ya kadar ulaşan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ali Ballı   | 02.08.2020
Aydın'da başlayıp Muğla'ya kadar ulaşan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla

Akçaova Mahallesi'nde dağlık kesimdeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda dün başlayan yangın devam ediyor. 

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, Çine ilçesinde kısmen kontrol altına alınan ancak Yatağan ilçesindeki sarp bölgeye kadar ulaşan yangını söndürmeye çalışıyor.

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