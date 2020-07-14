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Türkiye

Aydın'da 'Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz Sergisi' açıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde "Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz Sergisi" açıldı.

Ferdi Uzun   | 14.07.2020
Aydın'da 'Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz Sergisi' açıldı

Aydın

Rektörlük binasının girişindeki sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı illerde AA foto muhabirlerinin çektiği 40 fotoğraf yer aldı.

Açılış kurdelesini kesen Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Gazetecilere açıklama yapan Aldemir, 15 Temmuz darbe girişimini lanetlediğini söyledi.

Şehitlerden dolayı üzüntülü, Türk halkının o gece adeta destan yazmasından da gururlu olduklarını belirten Aldemir, şunları kaydetti:

"Türkler dirayetli, vakur duruşunu 15 Temmuz'da da göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bayrağınız ve vatanınız yoksa siz yoksunuz. Bizim şiarımız budur. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır. Hiçbir hain güç, hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti'nden daha büyük değildir."

AA çalışanlarına, 15 Temmuz gecesi özveriyle çalıştıkları için minnettar olduklarını anlatan Aldemir, emeği geçenlere teşekkür etti.

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