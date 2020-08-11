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Aydın ve Muğla'da Türk kara sularına itilen 80 sığınmacı kurtarıldı

Kuşadası ve Marmaris'te, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 80 sığınmacı kurtarıldı.

Sabri Kesen, Gökhan Düzyol   | 11.08.2020
Aydın ve Muğla'da Türk kara sularına itilen 80 sığınmacı kurtarıldı

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

Marmaris açıklarından bir grup sığınmacı, lastik botla Yunanistan sınırına geçmek için denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.

Sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişiyi karaya çıkardı.

Sığınmacılar, limandaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

İlçe açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına bırakılan 40 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna aldı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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