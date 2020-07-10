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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga için Afyonkarahisar'da cenaze törenine katılıyor Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'ya müze statüsünü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada kararını bugün açıklaması bekleniyor. Ayasofya’dan yayındayız
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Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi

Yerli ve yabancı medya kuruluşları, Ayasofya ile ilgili gelişmeleri Sultanahmet Meydanı'ndan yaptıkları canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.

Hikmet Faruk Başer   | 10.07.2020
Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi

İstanbul

Yerli ve yabancı medya mensupları, Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşmasıyla ilgili gelişmeleri, Sultanahmet Meydanı'ndan takip ediyor.

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması yapıldı. Tarafların dinlenilmesinin ardından Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, kararın daha sonra açıklanacağını belirterek, duruşmayı sonlandırdı.

Gelişmeleri yakından takip eden yerli ve yabancı medya kuruluşları da davanın yansımalarını Sultanahmet Meydanı'ndan yaptıkları canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.

Medya kuruluşlarının yayınlarına katılan konuklar da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

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