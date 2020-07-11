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Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı kapsamında Bosna'daki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreni
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Türkiye

Ayasofya'ya ibadet yolu açılmasına büyük ilgi

Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından vatandaşların Ayasofya'ya gelişi sürüyor.

Berk Özkan   | 11.07.2020
Ayasofya'ya ibadet yolu açılmasına büyük ilgi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasının ardından Ayasofya'nın bugün ziyaretçilere kapalı olduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin barikatlarıyla girişinin kapatıldığı Ayasofya önüne gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ile hatıra fotoğrafları çektirirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı görevlilerin incelemelerde bulunmak üzere Ayasofya'ya gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Ayasofya içerisinde de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenilirken, bazı yetkililerin kubbe ve minarelerde incelemede bulunduğu görüldü.

Sultanahmet ile Ayasofya meydanlarında turistlerin yoğun ilgisi sürerken, yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da alanda yayınlarını sürdürüyor.



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