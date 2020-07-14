Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili çalışmaları değerlendirme toplantısı
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısında, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısında, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.
Yerlikaya, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısındayız." ifadelerini kullandı.
Ayasofya Cami’nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısındayız.#AyasofyaCamii#24TemmuzCuma pic.twitter.com/mlIF3x2hjy— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 14, 2020
Paylaşımda, İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin fotoğraflar da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.