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Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili çalışmaları değerlendirme toplantısı

İstanbul Valisi Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısında, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Ayşe Erkeç   | 14.07.2020
Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili çalışmaları değerlendirme toplantısı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısında, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Yerlikaya, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısındayız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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