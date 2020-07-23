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Ayasofya Camisi'nin açılışı için bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili bazı yolları trafiğe kapattı.

Hikmet Faruk Başer   | 23.07.2020
Ayasofya Camisi'nin açılışı için bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili olarak, saat 20.00'den itibaren Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofya'dan Torun Sokak'a katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane içerisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve Tarihi Yarımada'ya bağlanan yollar araç trafiğine kapatıldı.

Bu yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü güzergahları kullanılabilecek.



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