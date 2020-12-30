Euro
9.06
Dolar
7.37
BIST 100
1,479.27
Altın
1,887.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, rutin sağlık kontrolleri nedeniyle bulunduğu Ankara Üniversitesi Hastanesi ekibine uygulanan tedavi için teşekkür ederek, "Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." dedi.

Zuhal Demirci   | 30.12.2020
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü

Ankara

Büyükelçi Innes-Brown, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dr. Akyürek ve Ankara Üniversitesi Hastanesindeki harika ekibine mükemmel tedavileri için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." ifadesini kullandı. 

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Innes-Brown'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Ankara Üniversitesinin mükemmel sağlık tesisleri ve dünya çapındaki sağlık ekibi olarak güzel işler yapmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti
Kovid-19 aşılarının numuneleri en az 2 hafta analiz edilecek
THY, transit yolcularının PCR testini varış ülkelerine göre almalarını istedi
Çin'de halka Bahar Bayramı'nda 'gereksiz seyahatlerden kaçının' çağrısı
Siirt'te vaka sayılarında yüzde 60'ın üzerinde düşüş yaşandı

Benzer haberler

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü

RTÜK'ten televizyonlara ceza

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında

Türkiye'nin desteği 2020 yılında Libya'nın kaderini değiştirdi

Türkiye'nin desteği 2020 yılında Libya'nın kaderini değiştirdi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu
Türkiye yeni yılda NATO'da önemli görev üstleniyor

Türkiye yeni yılda NATO'da önemli görev üstleniyor