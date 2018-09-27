Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin yargılanması sürüyor

KİLİS

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Prakash, Gaziantep H Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Prakash, yeminli tercüman aracılığıyla yaptığı savunmada, terör örgütüne katıldığını ancak örgütün gerçek yüzünü gördüğü için ayrıldığını öne sürdü.

İslami bilgiler öğrenmek için terör örgütüne katıldığını savunan Prakash, şunları anlattı:

"Suriye'de 3 yıl kaldım. Sadece dini kurs aldım. Hiç silah kullanmadım. Herhangi bir savaşta ya da çatışmada bulunmadım. Suriyeli insanların yardıma muhtaç olduğunu gördüm. Onlara birilerinin yardım etmesi gerekiyordu. O yüzden Suriye'ye gittim. İlk gidişimde IŞİD'e katılmadım. Daha sonra IŞİD'ten bir grup geldi, bizim dilimizde konuşabiliyorlardı. Daha iyi iletişim kurabileceğimi düşündüm ve IŞİD'e katıldım. Sırayla İdlib, Rakka ve Musul şehirlerinde bulundum. IŞİD'in yöneticileriyle hiç görüşmedim. Sadece asker konumundaki üyelerle görüşmem oldu. Suriye'de bulunduğum 3 yıl boyunca sadece halk işleriyle ilgilendim, yardım ettim, medya işleriyle uğraştım."

Prakash, terör örgütünden kendisini öldürmek istedikleri için kaçtığını vurgulayarak, "IŞİD bir terör örgütüdür ve İslam'ı kullanmaktadır. Ben Suriye'deyken bu terör örgütünün bir üyesiydim. Fakat şu an çok pişman olmuş bir kişiyim."

Mahkeme heyetinin, daha önceki ifadeleriyle çelişen bazı beyanlarını hatırlatması üzerine Prakash, önceki ifadelerinin bir kısmının doğru, bir kısmının yanlış olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı dosyadaki eksikler nedeniyle erteledi.

Duruşmayı çok sayıda yabancı gazeteci de izledi.

"Bilgi verirse kendisi için iyi olacaktır"

Prakash'ın avukatı Reşat Davran, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin tutuklulukta geçirdiği sürenin uzun olması nedeniyle tahliyesini talep ettiklerini ancak reddedildiğini belirterek, itirazlarını Gaziantep Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine ileteceklerini aktardı.

Müvekkilinin mahkeme heyetine örgütle alakalı yazılı bilgi vereceğini ifade eden Davran, şöyle konuştu:

"Eğer örgütle ilgili ciddi bilgiler verirse alacağı cezada indirim yapılabilir. Özellikle hakim bunun için bir telkinde bulundu. Bilgi verirse kendisi için iyi olacaktır. Çünkü şu anda sanık konumundadır ve silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan ceza alması talep ediliyor. Dosyadaki en büyük delil, suçunu kabul etmesi ve telefonunda silahlı çekilmiş fotoğraflarının olduğunun belirtilmesi. Bunun yanında sınırımıza girdiği bölgenin DEAŞ kontrolünde olması. Bunların hepsi iddianamede delil zaten."

Neil Chistopher Prakash, 24 Ekim 2016'da Kilis sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanmış, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu tespit edilmişti.

Muhabir: İzzet Mazi, Abdulkadir Hüseyin Yıldırım