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Türkiye

Avrupa'dan gelen ilk kafilede yer alanların karantina yurtlarından tahliyesi başladı

Avrupa'nın 9 ülkesinden yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'a gelerek Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 3 yurdunda 14 gün karantina süresini geçiren vatandaşlardan sağlıklı olanların tahliyesine başlandı.

Mehmet Kara   | 31.03.2020
Avrupa'dan gelen ilk kafilede yer alanların karantina yurtlarından tahliyesi başladı

İstanbul

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşların durdurulması üzerine bu ülkelerde geçici şekilde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan 1955 Türk vatandaşı, konulan özel seferlerle 17 Mart'ta İstanbul'a getirildi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu, Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantina süresini dolduran vatandaşlar, son kez sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlıklı bulunan vatandaşlar, yurtlardan ayrılmaya başladı.

Vatandaşların bazılarını yakınları özel araçlarla alırken, yakını olmayanlar özel tahsis edilen otobüslere biniyor.

Yurt çıkışında hazır bekleyen otobüsler vatandaşları toplu ulaşım araçlarına kadar götürecek.

Şehir dışına çıkacaklar ise kontrol sonrasında verilen seyahat izin belgesiyle İstanbul'dan otobüslerle ayrılabilecek.



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