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'Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayımlandı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 09.04.2020
'Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi yayımlandı

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayımlandı.

Buna göre, sulamada kullanılan arıtılmış atık sular dezenfekte edilecek. Akarsu deşarj bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek.

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