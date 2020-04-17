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Atık taşları ekonomiye kazandıran tesis açıldı

Taş kırma tesisini inceleyen ATO Meclis Üyesi Güçlü, "Dünya tarihinde uzun aralıklarla yaşanan bu zorlu günlerden sonra birçok sektör ve iş kolu yeniden tanımlanacak, makro ve mikro ölçekli sistem ve ekonomik anlayışlar değişime uğrayacaktır." dedi.

17.04.2020
Atık taşları ekonomiye kazandıran tesis açıldı

Gölbaşı'nda taş kırma tesisi açıldı.

Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali İhsan Güçlü hizmete açılan doğal ve küp taşı tesisinde incelemede bulundu.

Güçlü yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak tesislerde üretim yapılması gerektiğini işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dünya tarihinde uzun aralıklarla yaşanan bu zorlu günlerden sonra birçok sektör ve iş kolu yeniden tanımlanacak, makro ve mikro ölçekli sistem ve ekonomik anlayışlar değişime uğrayacaktır. Küresel bazda güç dengelerinin de değişeceği aşikardır."

Doğaltaş, mermer ve hazır beton sektörünün lokomotif sektörler arasında yer aldığını işaret ederek, "Kamu yatırımları ve özellikle yurt çapında belediyelerimiz firmalarımıza destek olmalıdır. Piyasaların normal işleyişini ve dengesini muhafaza etmeliyiz. Birlikte hareket edip maliyetlerimizi düşürmeliyiz." dedi.

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