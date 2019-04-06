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'Atatürk Havalimanı'ndan taşınma işleminin yüzde 70'i tamamlandı'

THY Genel Müdürü Ekşi "Şu an itibarıyla toplam taşınma işlemimizin yüzde 70'i tamamlandı. Planlananın önünde gidiyoruz. Şu ana kadar bir aksilik çıkmadı, eğer bir aksilik olmazsa planlanandan 2-3 saat önce taşınma tamamlanır." dedi.

Eda Fatma Topçu   | 06.04.2019
'Atatürk Havalimanı'ndan taşınma işleminin yüzde 70'i tamamlandı'

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın planlananın önünde devam ettiğini, yüzde 70'inin bittiğini belirterek, "Eğer bir aksilik olmazsa planlanandan 2-3 saat önce taşınma tamamlanır diye düşünüyorum." dedi.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi devam ediyor.

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son tarifeli uçağı Singapur'a hareket ederken, THY Genel Müdürü Ekşi, AA muhabirine taşınma işlemlerine ilişkin bilgi verdi.

Şu an itibariyle toplam taşınma işleminin yüzde 70'inin tamamlandığını belirten Ekşi, şunları kaydetti:

"Planlananın önünde gidiyoruz. Şu ana kadar bir aksilik çıkmadı, eğer bir aksilik olmazsa planlanandan 2-3 saat önce taşınma tamamlanır diye düşünüyorum. An itibarıyla yarın İstanbul Havalimanı'ndan tüm seferleri yapacak teçhizatın oraya aktarımını tamamladık. Dolayısıyla yarın ki seferlerimizde taşınmadan dolayı herhangi bir aksaklık yaşanmayacak."

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