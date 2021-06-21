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Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın (41) öldüğü, bir çalışanın da yaralandığı silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Hüseyin Bağış   | 21.06.2021
Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 15 Haziran'da Küçükbakkalköy Başar Sokak'taki silahlı saldırıda Sibel Koçan'ın öldürülmesi, Mert A.'nın yaralanması ve içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantanın gasbedilmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltında bulunan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Küçükbakkalköy Başar Sokak'ta bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan Sibel Koçan ile yanındaki Mert A.'ya, 15 Haziran'da iş yerinin önünde park halindeki aracın bagaj tarafında bulunurlarken yanlarına yaklaşan hafif ticari araçtan silah çekilmişti.

Bagajda içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantayı almaya çalışan şüpheliler, direnilmesi üzerine ateş açmıştı. Saldırıda, Koçan ve Mert A. yaralanırken, şüpheliler çantayı alarak kaçmıştı.

Başından vurulan Koçan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bu arada, aracın bagajında Koçan'ın evinden iş yerine getirdiği 3 ayrı çantada yaklaşık 10 milyon lira bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu.

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