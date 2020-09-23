Euro
9.00
Dolar
7.70
BIST 100
1,104.69
Altın
1,884.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Asistan doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.

Meriç Ürer   | 23.09.2020
Asistan doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

İzmir

İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan ve hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığa indirim uygulanmadı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
ABD'de ilk tek doz Kovid-19 aşı adayının geç aşama çalışmasına başlanıyor
Filyasyon ekiplerinden bilgi saklayana para cezası verilecek
İran'da son 24 saatte 184 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi Bosna Hersek'e örnek olacak

Benzer haberler

Asistan doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

Asistan doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

İzmir'de işçilerin sendika üyeliği nedeniyle istifaya zorlandığı iddiası

'Bir başarı hikayesi yazıldı'

'Keşke maskesiz dolaşanlar neler çektiğimi görseler'

'Keşke maskesiz dolaşanlar neler çektiğimi görseler'
FETÖ'nün avukat yapılanmasına 19 ilde operasyon: 55 gözaltı

FETÖ'nün avukat yapılanmasına 19 ilde operasyon: 55 gözaltı
MHP, İzmir'de 30 ilçede kongre sürecini tamamladı

MHP, İzmir'de 30 ilçede kongre sürecini tamamladı