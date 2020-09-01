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Aşırı öz güven boğulma vakalarının artmasına neden oluyor

Türkiye'de her yıl yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği boğulma olaylarının yaşanmasının nedenleri arasında aşırı öz güven ve kurallara uymamak geliyor.

Emrah Gökmen   | 01.09.2020
Aşırı öz güven boğulma vakalarının artmasına neden oluyor

İstanbul

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Gümüş Cankurtaran Eğitmeni Coşkun Yağız Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boğulma olaylarının birçok nedeni bulunduğunu, bunlar arasında cankurtaran olmayan yerlerde suya girilmesinin ilk sırada geldiğini söyledi.

Kişilerin iyi yüzdüğünü düşünerek kuralları göz ardı etmesinden dolayı da boğulma vakalarının yaşanabildiğine dikkati çeken Aydın, "Biz eğitmenler her zaman şunu söylüyoruz; 'Denizle şaka olmaz, her zaman deniz kazanır.' Biz denize veya herhangi bir suya da girecek olsak belli kurallar içerisinde girmemiz can sağlığımız açısında iyi olacaktır." dedi.

Denize girilebilecek yerlerde kulvarların belirlendiğini, bu sınırların dışına çıkılmasının yasak olduğunu belirten Aydın, aksi takdirde, yaşanabilecek kramplar ve akıntının can kayıplarına neden olabileceğini söyledi.

Aydın, suya girecek olanların görevlilerin uyarılarına çok önem vermesi gerektiğine değinerek, kişilerin çok iyi yüzse bile ayağa giren bir krampın kötü sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Olumsuzluk yaşanmaması için insanların, belirlenen saha dışına çıkmayarak kurallara uyması gerektiğini anlatan Aydın, "Boğulma nedenlerinin başında aşırı öz güven geliyor. Bu bizim için dezavantaj. Ne kadar iyi yüzülürse yüzülsün, kişi açıldığı zaman risk faktörleri artıyor ve bu da boğulma olaylarının yaşanmasına neden oluyor. Her zaman denizin kazanacağını unutmamamız lazım." dedi.

Kazazedelerin sudan çıkarıldıktan sonra da ilk olarak bilinçlerinin kontrol edilmesi gerektiğini dile getiren Aydın, sağlık kuruluşlarından yardım istenmesi ve onlar gelene kadar gerekli kontrollerin sağlanmasıyla kişini kurtarılabileceğini sözlerine ekledi.

Kazazedeyi kurtarırken dikkat

Aydın, boğulma olaylarında en çok görülen bir diğer durumun ise kurtarmaya giderken artan can kayıpları olduğuna işaret ederek, şunları anlattı:

"Boğulma tehlikesi yaşayan kişi normal kalamaz. İlk size sarılacaktır. Haberlerde hep görüyoruz; amcası ve onu kurtarmak isteyen yeğenleri boğuldu... Burada bizim için önemli olan şey yaklaşma pratiklerimiz. Biz kazazedenin ilk olarak bir malzemeyle kurtarılmasını öneriyoruz. Yüzmemize güvenmiyorsak bir ip, sopa yardımıyla kıyıya çekmeyi hedefleriz. İkinci olarak da arka cepheden alıp kazazedeyi kıyıya çekebiliriz. Asla ve asla ön cepheden müdahale etmememiz lazım."

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