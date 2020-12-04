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Asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı 15 Aralık'ta yapılacak

2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını TİSK'in ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Özcan Yıldırım   | 04.12.2020
Asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı 15 Aralık'ta yapılacak

Ankara

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini paylaştı.

Buna göre, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.

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