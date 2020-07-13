Euro
7.78
Dolar
6.87
BIST 100
116,615.37
Altın
1,807.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki selde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği selde 3 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

Yusuf Okur   | 13.07.2020
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki selde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp

Artvin

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelana ilişkin, "Bir vefatımız var, şantiye çalışanlarımızdan. Bir ailemiz de kayıp, anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte. Arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Vali Doruk, Yusufeli ilçesindeki sel bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Doruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekten ciddi bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Akşam saat 19.30 civarlarında bir sel geldi, Yusufeli Barajımızın Limak şantiyesi bölgesine. Bir vefatımız var, şantiye çalışanlarımızdan. Bir ailemiz de kayıp, anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte. Arama çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Şantiyede çok ciddi boyutta hasar olduğuna dikkati çeken Doruk, "Birçok araç çamur altında kalmış. Baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok, o bölgede bir sıkıntımız yok. Fakat önemli bir boyutta maddi hasar oluşmuş, özellikle ofis, yatakhane bölgesinde. Tabii tahliyeler yapıldı, buradan başka bir bölgeye alındı işçilerimiz." ifadesini kullandı.

Doruk, şu aşamada temizleme çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Artvin-Erzurum yolumuz kapalı. Tünelin içinde çok miktarda rusubat var, bunun temizlenmesi vakit alacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Artvin'den Erzurum'a yolculuklarında başka bir güzergah kullanmalarında fayda var." dedi.

Vali Doruk'a incelemelerinde, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz eşlik etti.

Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri, iz takip köpekleriyle kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Ulaşıma kapalı Artvin-Erzurum kara yolunda temizleme çalışmaları da Karayolları ve baraj inşaatı yüklenici firması çalışanlarınca sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 8, Güney Kore'de 62 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Endonezya'da Kovid-19 gölgesinde okullar yeniden açıldı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 631, Hindistan'da 500 kişi öldü
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 600 bine yaklaştı

Benzer haberler

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki selde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki selde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp

Karadeniz kıyı kesimi için şiddetli yağış uyarısı

Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'da şiddetli yağış heyelan ve taşkınlara yol açtı

Trabzon'da şiddetli yağış heyelan ve taşkınlara yol açtı
Doğu Karadeniz için 'şiddetli' ve 'aşırı' yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için 'şiddetli' ve 'aşırı' yağış uyarısı
Artvin'de bir köyde çıkan yangın kontrol altına alındı

Artvin'de bir köyde çıkan yangın kontrol altına alındı