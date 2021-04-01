Euro
9.58
Dolar
8.13
BIST 100
1,426.56
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Artvin'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı

Artvin Valiliği, Ortaköy köyünde çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Yusuf Okur   | 01.04.2021
Artvin'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı

Artvin

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Ortaköy'e bağlı Soylu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

Köyde yaşayanların durumu fark ederek itfaiyeye bilgi vermesinin ardından, olay yerine gelen ekiplerce yangın söndürme çalışması başlatıldı.

Yangının başka evlere sıçrama riskinin bulunduğu, ekiplerin başlattığı çalışmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ortaköy köyünde yangın çıktığı belirtilerek, "Yapılan ilk belirlemelere göre 4 evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moldova'da Kovid-19 nedeniyle yeniden ilan edilen OHAL kapsamında tedbirler sertleştirildi
Fransa'da son 24 saatte 50 bin 659 Kovid-19 vakası belirlendi
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 769 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Artvin'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı

Artvin'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı

Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı

Mersin'de muz sarartma tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İyilik Derneği Bangladeş'deki yangından etkilenen Arakanlılara yardım yolladı

İyilik Derneği Bangladeş'deki yangından etkilenen Arakanlılara yardım yolladı
Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı

Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
HRW'den Bangladeş'e, kamptaki yangının bilançosunu ağırlaştıran dikenli tellerin kaldırması çağrısı

HRW'den Bangladeş'e, kamptaki yangının bilançosunu ağırlaştıran dikenli tellerin kaldırması çağrısı