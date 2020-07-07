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Artvin'de bir köyde yangın çıktı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktı.

Yusuf Okur   | 07.07.2020
Artvin'de bir köyde yangın çıktı

Artvin

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir köyde yangın çıktı.

Vali Yılmaz Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktığını söyledi.

Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.

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