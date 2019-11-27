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Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı ambulans uçakla İzmir'e getirildi

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan Cüneyt Kılınçpınar ambulans uçakla İzmir'e getirilerek tedavi altına alındı.

Yusuf Soykan Bal   | 27.11.2019
Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı ambulans uçakla İzmir'e getirildi Fotoğraf: Yusuf Soykan Bal/AA

İzmir

Arnavutluk'ta, deprem sonrası belinde zedelenme oluşan 42 yaşındaki 2 çocuk babası Cüneyt Kılınçpınar, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ambulans uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi.

Kılınçpınar, tedavisi için buradan sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılınçpınar'ın kardeşi Yiğit Kılınçpınar, ağabeyinin, çalıştığı firmanın Arnavutluk'ta olan şubesine eğitim vermek amacıyla gittiğini aktardı.

Ağabeyinin kısa süre önce izine geldiğini ardından tekrar Arnavutluk'a döndüğünü belirten Kılınçpınar, şunları söyledi:

"15 gün önce buradaydı. 4 gün izin yaptı, daha sonra tekrar işinin başına gitti. Zaten bir buçuk ay kalıp dönecekti. Sabah bize ulaştığında her yerin yerle bir olduğunu, çok kötü olduğunu ve belinde bir ağrı olduğunu söyledi. Daha sonra büyükelçilik ve konsolosluk devreye girdi. Allah razı olsun. Ellerinden gelen her şeyi de yaptılar. Daha sonra oradaki özel bir Türk hastanesinde belinde kırık olduğunu söylediler bize. Biz de Türkiye'ye naklini istedik." diye konuştu.

Deprem hakkında ağabeyi ile çok konuşamadıklarını ifade eden Kılınçpınar, ağabeyinin depremin ardından kaldığı otele geri döndüğünü ve sonrasında meydana gelen ikinci depremde kaçmaya çalışırken yaralandığını belirtti.

Hastanede tedavi altına alınan Cüneyt Kılınçpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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