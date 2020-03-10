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Arnavutluk, Moldova ve Brezilya Büyükelçileri, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Ribo, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor'u ve Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.03.2020
Arnavutluk, Moldova ve Brezilya Büyükelçileri, Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. 

Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Erdoğan, Ribo'nun elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine, selamlaşarak, "Korona" dedi.

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor güven mektubu sundu 

Croitor'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia güven mektubu sundu 

Ceglia'nın eşi, kızı ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Erdoğan'ın kaç çocuğu olduğunu sorduğu Büyükelçi Ceglia, "üç" yanıtını verdi.

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