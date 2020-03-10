Arnavutluk, Moldova ve Brezilya Büyükelçileri, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Ribo, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor'u ve Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Erdoğan, Ribo'nun elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine, selamlaşarak, "Korona" dedi.
Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor güven mektubu sundu
Croitor'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia güven mektubu sundu
Ceglia'nın eşi, kızı ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Erdoğan'ın kaç çocuğu olduğunu sorduğu Büyükelçi Ceglia, "üç" yanıtını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.