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Türkiye

Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 39 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 39 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Yunus Hocaoğlu   | 11.02.2020
Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 39 dereceyi gördü

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.

Akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece il merkezlerindeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 27, Kars'ta 26, Erzurum'da 24, Erzincan'da 15, Tunceli'de 13 ve Iğdır'da 10 derece ölçüldü. Ardahan'ın Göle ilçesi de eksi 39 derece ile bölgedeki en soğuk yerleşim yeri oldu.

Gün içinde il merkezlerindeki en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere, Ardahan'da 11, Ağrı'da 9, Kars ve Erzurum'da 7, Tunceli'de 2 ve Erzincan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 84, Cıbıltepe'de 78 ve Ergan'da 66 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde beklenen buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunması dolayısıyla vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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