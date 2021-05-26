Euro
10.31
Dolar
8.45
BIST 100
1,427.06
Altın
1,903.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıya katılıyor
logo
Türkiye

Ardahan'dan Gürcistan'a açılan sınır kapılarında 1 Haziran'dan itibaren siviller giriş çıkış yapabilecek

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaklaşık bir yıldır sivillere kapalı olan Türkgözü Sınır Kapısı ile Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı'nın açılacağı bildirildi.

Günay Nuh   | 26.05.2021
Ardahan'dan Gürcistan'a açılan sınır kapılarında 1 Haziran'dan itibaren siviller giriş çıkış yapabilecek

Ardahan

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın Gürcistan hükümetince alındığını belirterek, sınır kapılarındaki hareketlilik için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı ile Çıldır İlçesindeki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın 1 Haziran'dan itibaren sivillere açılmasının bölgede olumlu karşılandığını belirtti.

Başkan Demirci, "Her iki ülkeye giriş ve çıkış yapmak isteyenlerden negatif PCR testi ile Kovid-19 aşısı raporu istenecek. Ayrıca giriş yapanlar bulundukları ülkede 3. gün bir kez daha Kovid-19 testi yaptıracak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 591 bine yaklaştı
AB, aşı sevkiyatında geciken AstraZeneca'dan tazminat talep etti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı
BM: Çatışmalar Kovid-19'la mücadele çabalarını zorlaştırıyor
Avrupa'da aşı dezenformasyonu yapan Rus iletişim ajansı Türkçe bilen personel arıyor

Benzer haberler

Ardahan'dan Gürcistan'a açılan sınır kapılarında 1 Haziran'dan itibaren siviller giriş çıkış yapabilecek

Ardahan'dan Gürcistan'a açılan sınır kapılarında 1 Haziran'dan itibaren siviller giriş çıkış yapabilecek

Çıldır Gölü sazlığında binlerce sineğin dansı kameralara yansıdı

Doğu Anadolu'da küçükbaş hayvanların yayla yolculuğu başladı