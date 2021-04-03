Ardahan kar yağışıyla nisanda beyaza büründü

Ardahan
Ardahan'da etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Nisan ayında yeniden beyaza bürünen kentteki karla kaplanan ağaçlarda güzel manzaralar oluştu.
Güne kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.