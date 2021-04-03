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Ardahan kar yağışıyla nisanda beyaza büründü

Günay Nuh   | 03.04.2021
Ardahan kar yağışıyla nisanda beyaza büründü

Ardahan

Ardahan'da etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Kar yağışı etkili oldu

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Nisan ayında yeniden beyaza bürünen kentteki karla kaplanan ağaçlarda güzel manzaralar oluştu.

Güne kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi.

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