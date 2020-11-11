Euro
9.55
Dolar
8.11
BIST 100
1,251.64
Altın
1,878.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuyor
logo
Türkiye

Arama kurtarmanın gizli kahramanları: 'Keskin burunlar'

Arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı olan ve enkaz altındaki kişilerin bulunmasında kimi zaman teknolojik aletlerden bile daha doğru tespitlerde bulunan köpeklerin, eğitmenleriyle uyumu şaşırtıyor.

Halil Fidan   | 11.11.2020
Arama kurtarmanın gizli kahramanları: 'Keskin burunlar' Fotoğraf: Halil Fidan/AA

İzmir

İzmir'deki depremde önemli görevler yapan ve canların kurtarılmasında kritik görevler üstlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dedektör köpeklerinin, eğitmenleri arasındaki güçlü bağ, görenleri şaşırtıyor.

30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, AFAD öncülüğünde JAK, AKUT, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gibi Türkiye'nin göz bebeği kurumları ile belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerin yer aldığı çalışmalarda adeta zamanla yarışıldı.

Çalışmalarda "isimsiz kahramanlar" olarak nitelendirilen dedektör köpekler de hassas burunlarıyla önemli rol üstlendi. AFAD İzmir Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bünyesindeki dedektör köpekler, bu sürede bina enkazlarında durmaksızın çalıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yuvalarına dönen 5 köpek, burada eğitmenleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Sıkı eğitimlerden geçiyor

Arama kurtarma köpekleri, kentsel arama kurtarma ve doğada arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor. Enkaz altında kalan veya doğada kaybolan canlıların yerini belirlemek için çalışıyor.

Her birinin eğitmeni farklı olan bu köpekler, AFAD arama kurtarma uzmanı ile ekip halinde hareket ediyor. AFAD teşkilatında görev alabilecek köpeklere, henüz yavruyken özel testler uygulanıyor. Sadece gerekli şartları taşıyanlar aday olarak seçiliyor ve İzmir AFAD Köpek Eğitim Merkezlerinde eğitime alınıyor.

Aday köpekler, burada "temel itaat", "temel beceri", "ileri itaat", "ileri beceri" gibi yoğun bir eğitimden geçiyor. Köpekler bunların yanı sıra iz sürme, arama kurtarma, gaz sızıntısı, yangın ve doğal tehlike bildirme gibi eğitimlerden geçiyor.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan aday köpek, eğitmeni ile birlikte sınava tabi tutuluyor. Başarılı olması halinde ise AFAD teşkilatının bir üyesi oluyor.

Eğitmenleriyle aralarında özel bağ var

Eğitmenler, köpeklerin bakımıyla yakından ilgileniyor. İkili arasında kurulan iletişim ise görenleri şaşırtıyor.

AFAD personeli Ali Riza Badem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 aylık olan labrador cinsi köpeği "Mischa" ile 4 aydır birlikte olduklarını belirterek, "Şu an arama eğitimi başlangıç aşamasında. Temel itaat eğitimleri devam ediyor. Sonrasında itaat, yönlendirme, çeviklik gibi ve tabii ki enkaz altında canlı insan arama eğitimleri aşamasına geçeceğiz. Çalışmalarımızın sonunda iyi bir arama köpeği olacağından eminim." dedi.

Sadettin Aslanbek ise köpeği Athos ile 4 yıldır birlikte olduğunu dile getirerek, "Hayatıma girdiği andan itibaren, stresli ömrümün stres savarı, yarı yolda bırakmayan yol arkadaşı ve bana hep sevgiyle sarılan müthiş bir dost oldu. Bendeki yerini kelimelerle anlatmak çok zor ama kısaca özetlemek gerekirse, evlat diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Gürsu Erkandır da Şans adını verdiği ve iz takipte uzmanlaşan 6 yaşındaki köpeğiyle çok özel bağlarının bulunduğunu aktardı.

Erkandır, "Aile dostumuz, evin altını üstüne getirdiği için ne yapacağını bilemediğini belirterek köpeği bana hibe etti. Köpeğimle aramda çok özel bir bağ var. Kulübesinden çıktığı andan itibaren gözlerini asla benden ayırmaz ama iz takibine başladığında da asla bana bakmaz. Onun bendeki yeri çok ayrı." şeklinde konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da gurbetçilerin bilim insanı çocukları insanlığa umut oldu
Halk sağlığı uzmanından 'Nemlenen maskeyi sık sık değiştirin' önerisi
Dünyada Kovid-19'a karşı 120'den fazla aşı üzerinde çalışılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 51 milyon 833 bini geçti
Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı bir haftada yüzde 32 düştü

Benzer haberler

Arama kurtarmanın gizli kahramanları: 'Keskin burunlar'

Arama kurtarmanın gizli kahramanları: 'Keskin burunlar'

Düzce depreminin üzerinden 21 yıl geçti

Kuşadası Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda taburcu edildikten sonra ilk kez görüntülendi

Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda taburcu edildikten sonra ilk kez görüntülendi
İzmir'de 17 saat sonra enkaz altından çıkarılan İnci Okan kemanına kavuştu

İzmir'de 17 saat sonra enkaz altından çıkarılan İnci Okan kemanına kavuştu
Üniversiteli Oğulcan depremin şokunu can dostlarıyla atlatmaya çalışıyor

Üniversiteli Oğulcan depremin şokunu can dostlarıyla atlatmaya çalışıyor