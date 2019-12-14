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Aralık ayında yaşanan bahar havası Edirnelileri mutlu etti

Edirne'de, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla vatandaşlar park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.

Gökhan Zobar   | 14.12.2019
Aralık ayında yaşanan bahar havası Edirnelileri mutlu etti Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Aralık ayı başında soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentteki hava sıcaklığı Edirnelileri sevindirdi.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte güzel havayı fırsat bilenler, zamanlarını çay bahçeleri, ormanlık alan ve parklarda geçiriyor.

Adeta bahardan kalma bir gün yaşanan kentte vatandaşlar, güneşin ve açık havanın tadını çıkarıyor.

Meteorolojik tahminlere göre, hava sıcaklıkları gelecek hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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