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Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e ulaştı

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası zarar gören Türk Sahra Hastanesinin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e vardı.

Sefa Şahin   | 27.03.2021
Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e ulaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin yardım eli bu kez Arakanlı kardeşlerimize ulaştı. Mülteci kampında kalan Arakanlı kardeşlerimizin yangında zarar gören sahra hastanesini ve evlerini yenilemek üzere yola çıkan Sağlık Bakanlığı, AFAD ve TOKİ personeli ile malzemeleri taşıyan uçağımız Bangladeş'e ulaştı."

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