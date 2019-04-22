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Türkiye

'Arakan Medya Eğitim Programı' açılış töreni yapıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "Bu programı medya eğitim programı olarak tanımlıyoruz ancak programın asıl amacı iki toplum arasındaki kardeşliği pekiştirmektir." dedi.

Mehmet Alaca,Mesut Özcan   | 22.04.2019
'Arakan Medya Eğitim Programı' açılış töreni yapıldı

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğiyle düzenlenen "Arakan Medya Eğitim Programı"nın açılış töreni yapıldı.

Programın açılış töreninde konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Eren, 2015'ten beri medya eğitim programları düzenlediklerini belirterek program kapsamında Rohingya diasporasından temsilcilerin dijital ve sosyal medya konularında eğitim alacağını ve aynı zamanda Türk kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret edeceğini söyledi.

Türkiye'nin her zaman Arakan toplumunun yanında olduğunu vurgulayan Eren, "Bu programı medya eğitim programı olarak tanımlıyoruz ancak programın asıl amacı iki toplum arasındaki kardeşliği pekiştirmektir." dedi.

12 farklı ülkede ikamet eden Arakanlı medya çalışanı ve öğrencilerin katıldığı program, 22 Nisan–5 Mayıs arasında Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Katılımcılar bu programda, medya alanında tecrübeli uzmanlardan dijital ve sosyal medya konularında eğitim alacak.


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