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Araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge valiliklere gönderildi

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

Serdar Açıl   | 04.04.2020
Araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge valiliklere gönderildi

Ankara
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi.  

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